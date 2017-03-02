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7 марта в патриархии состоится заседание Святейшего Синода
02.03.2017 11:09
В патриархии назначен день заседания Святейшего Синода. По заявлению протопресвитера отца Георгия Звиададзе, заседание Святейшего Синода в патриархии состоится 7 марта.
На данное время официально не объявляются вопросы, которые рассмотрят на заседании Синода, однако, предположительно, одной из тем будет т.н. "дело цианида", и вопрос протоиерея Георгия Мамаладзе, задержанного по данному делу.
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