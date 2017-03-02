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Усупашвили: Главный свидетель по делу «о цианиде» выступает в роли главного прокурора
02.03.2017 11:31
В последнее время мы видим главного свидетеля, который выступает в роли главного прокурора, - так расценивает бывший председатель парламента Давид Усупашвили события вокруг т.н. дела о цианиде. Давид Усупашвили рассказал об этом в передаче «360 градусов» на «Палитраньюс».
По его словам, в т.н. деле о цианиде стороны ведут борьбу без правил. По словам Усупашвили, идет процесс превращения духовных лиц в политиков и вовлечения их в дебаты.
Бывший председатель парламента обратил внимание и на роль СМИ в этом деле и призвал журналистов соблюдать профессиональные стандарты. «Мы видим спешный процесс превращения духовных лиц в политиков и вовлечения их в дебаты, что некоторые из них делают с удовольствием, а другие вынуждены этому противостоять, говорить обществу правду и им приходится примерять на себя эту роль.
В последнее время мы видим главного свидетеля, который выступает в роли главного прокурора. Это вредно для системы. Если свидетель пытается убедить общество в своей правоте, то он уже не свидетель. Как свидетель он уже не годится. В то же время прокурор, чтобы отразить нападки стороны защиты, говорит нам о проклятии со стороны обвиняемого. Это театр абсурда, в котором сложно установить истину. В параллельном режиме это вредит нашему обществу.
В т.н. деле о цианиде идет борьба без правил со стороны всех вовлеченных или полувовлеченных сторон», - заявил Давид Усупашвили.
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