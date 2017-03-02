С сегодняшнего дня у здания Верховного суда будут проходить акции в поддержку «Рустави 2»

02.03.2017 11:35 С сегодняшнего дня у здания Верховного суда Грузии будут проходить акции, организованные «Рустави 2» и они будут продолжаться до тех пор, пока Верховный суд не примет решение по их делу.



Как заявил накануне гендиректор телекомпании Ника Гварамия, параллельно акции, «Рустави 2» будет вещать в экстренном режиме и с 12:30 будет предоставлять эфир всякому желающему, пришедшему на акцию.



«Рустави 2» выражает готовность к любому развитию в связи с делом, в том числе и к поражению в этой неравной и незаконной борьбе с властью и одним человеком, олигархом, который играет судьбами людей и будущим страны.



«Рустави 2» продолжает вещание. Мы анонсирует на 2 марта протестную акцию у Верховного суда. С 12:30 будет открыт эфир для всех желающих, и непрерывное вещание будет продолжаться до вечера. Так будет каждый день, до тех пор, пока Верховный суд не примет решение», - заявил Ника Гварамия.

















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