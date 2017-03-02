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Азербайджан изъял из списка персон нон-грата грузинского журналиста
02.03.2017 15:26
Грузинский журналист Гурам Рогава удален из списка персон нон-грата в Азербайджане. Данное решение опубликовано на официальном сайте МИД Республики Азербайджан, сообщает "СОВА".
Как указано в заявлении Министерства иностранных дел, в письме с обращением к правительству, Рогава уверил власти Азербайджана, в том, что он уважает территориальную целостность страны, и его визит не был направлен против суверенитета азербайджанского государства. В письме грузинский журналист выразил сожаления в связи с произошедшим и попросил удалить его из «черного списка».
Как писала СОВА, проблемы у журналиста начались, после поездки в зону нагорно-карабахского конфликта в 2016 году. Спустя несколько месяцев после командировки журналист узнал, что попал в список нежелательных лиц Азербайджана.
В интервью изданию Рогава подробно рассказал о произошедшем и поделился своим опытом работы в горячих точках. Полный текст беседы СОВЫ с грузинским журналистом можно прочитать здесь.
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