Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Адвокат задержанного протоиерея заявляет о двух документах с разными подписями одного и того же прокурора


02.03.2017   18:42
По словам адвоката протоиерея Георгия Мамаладзе Михаила Рамишвили, в т.н. деле о цианиде есть два документа, на которых стоят разные подписи одного и того же прокурора.

Как заявил Рамишвили после встречи со своим подзащитным, в деле появилось много таких нюансов, на которые прокуратуре придется дать серьезный ответ.

«На двух процессуальных документах стоят разные подписи одного и того же прокурора. Это означает, что проведенные действия являются незаконными и под сомнение ставится то, насколько справедливо он был задержан и имела ли прокуратура право предъявить вину протоиерею и вообще открывать уголовное дело», - заявил адвокат.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Национальная валюта Грузии продолжает укрепляться
Рост ВВП Грузии в январе составил 5,2%
Турецкий рынок не имеет перспективы для грузинского вина
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ООН против решения сухумских властей закрыть два КПП вдоль Ингури
ВС А/Р Абхазия обеспокоен закрытием пунктов перехода через абхазскую линию российской оккупации
ЕС призывает не закрывать пункты пересечения в Абхазии
Беженец из Абхазии проведет в Тбилиси «Фестиваль примирения» с участием абхазских и грузинских певцов
Закрытие пунктов пропуска ухудшит гуманитарную ситуацию - представитель НАТО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Корейские автомобили не теряют популярности в мире
В Азербайджане началось строительство Таможенного терминального комплекса в рамках проекта ООН и ЕС
В Дагестане рядом со школой нашли автомобиль со взрывчаткой
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна