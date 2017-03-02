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Адвокат задержанного протоиерея заявляет о двух документах с разными подписями одного и того же прокурора
02.03.2017 18:42
По словам адвоката протоиерея Георгия Мамаладзе Михаила Рамишвили, в т.н. деле о цианиде есть два документа, на которых стоят разные подписи одного и того же прокурора.
Как заявил Рамишвили после встречи со своим подзащитным, в деле появилось много таких нюансов, на которые прокуратуре придется дать серьезный ответ.
«На двух процессуальных документах стоят разные подписи одного и того же прокурора. Это означает, что проведенные действия являются незаконными и под сомнение ставится то, насколько справедливо он был задержан и имела ли прокуратура право предъявить вину протоиерею и вообще открывать уголовное дело», - заявил адвокат.
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