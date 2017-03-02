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Тренировочная база тбилисского «Динамо» будет перенесена загород
02.03.2017 19:15
Владелец "Динамо Тбилиси" Роман Пипия собирается перенести тренировочную базу клуба загород. Об этом он заявил на сегодняшней предсезонной пресс-конференции.
По заявлению президента "Динамо", два 18-этажных корпуса, строящиеся рядом с базой клуба, полностью уничтожат функцию базы, и здесь будет невозможно проводить полноценный тренировочный процесс, поэтому в ближайший период будет подобрана необходимая для базы территория.
"Сегодня самая большая боль для меня, для человека, который вложил всю душу в эту базу, академию, "Динамо Арену", та беда, которая строится над нами. Эти два корпуса полностью сведут до ноля функцию этой тренировочной базы. Это реальность, которая стоит сожаления. У этих людей есть разрешение на строительство, остановить их невозможно. Этого не должно происходить, но происходит. Поэтому в скором времени я буду обязан, и вынужден вынести тренировочную базу за город, в более спокойную обстановку. Над нами построили один дом, а сейчас строят два.
18 этажей на расстоянии протянутой руки, какой-нибудь разозленный человек может кинуть бутылку, это ведь возможно гипотетически, или бросит сигарету, или еще как-то набедокурит. Поэтому у нас такое положение, пока мы продолжаем здесь работать, но очень скоро начнем искать место, где рядом не будет никакого строительства.
Это может быть Тбилисское море, или в сторону Мцхеты. Одним словом, это будет место, где не будет никакого строительства. Это сегодня самая большая досада для меня, а не для футбола, где и так много проблем. Мое рвение, настрой на сегодня практически дошел до нуля, когда в стране у нас есть уникальная база, где тренируются, и хотят тренироваться, и мы теряем ее. Это печальная реальность, но возможно, это тема сегодняшнего дня, чтобы спортивные базы вынести за город. Но кроме нас в городе нет ни одной другой базы"- заявил Роман Пипия.
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