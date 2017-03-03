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Халваши предложил остаться работать коллективу «Рустави 2»
03.03.2017 10:54
Если коллектив согласится, завтра же приду и поговорю, - об этом бизнесмен Кибар Халваши заявил накануне по телефону в эфире Общественного вещателя. По его словам, на канале в данный момент работает много профессионалов и эти люди не должны потерять работу.
«Постараемся, чтобы все стороны были довольны. Не думаю, чтобы коллектив остался недоволен отношениями с нами. Работает очень много профессионалов, и я считаю, что эти люди не должна потерять работу.
«Рустави 2» будет действительно на службе народа, не будет тенденциозным, пристрастным, проводящим интересы какой-либо партии.
Когда будет возможность, я приду на телевидение. Когда стороны не будут взволнованы, когда ситуация успокоится, постараемся, чтобы все произошло путем переговоров. Мы дадим людям понять, что таким образом все изменится к лучшему.
Если коллектив согласен, я завтра же с ни поговорю, если нет – постараемся, чтобы успокоились и дадим понять, что требуется. Все это произойдет в рамках закона», - заявил вчера Кибар Халваши.
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