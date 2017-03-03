Халваши намерен войти в «Рустави 2» в ближайшие дни

03.03.2017 14:39 По словам нового владельца телекомпании «Рустави 2», Кибара Халваши, телеканал перестанет быть принадлежностью одной партии и станет народным телевидением.



«Это не может продолжаться годами, наверно мы пойдем туда в ближайшие дни, но насильственные методы использованы не будут. Наверно, сегодня или завтра... «Рустави 2» не будет принадлежать одной партии, а станет народным телевидением.



Против власти в этом случае выступает именно Гварамия, а не я. Он думает, что воспрепятствует решению государства силой. Такого прецедента в Грузии не существует.



Все это инспирировано Саакашвили и люди, которые стоят на баррикадах, защищают именно его интересы», - сказал Халваши в беседе с корр. телеканала «Имеди».















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