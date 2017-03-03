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Бывший владелец «Рустави 2» намерен продолжать борьбу правовыми путями


03.03.2017   14:54
Бывший владелец "Рустави 2" Георгий Караманашвили делает первый комментарий в связи с судебным решением, и заявляет, что продолжит бороться за вещательную компанию всеми оставшимися правовыми путями.

По словам Караманашвили, после того, как Верховный суд отобрал у владельцев телеканала право собственности на доли "Рустави 2", он уничтожил свободу слова в Грузии.

"Вся Грузия наблюдала за процессами, которые шли в течение последних двух лет в грузинском суде. Процесс, связанный с "Рустави 2", сначала и до конца был политизированным. Процесс, который власть назвала тяжбой между двумя частными субъектами, не имел ничего общего с реальностью. У этих двух субъектов, в частности у нас и Кибара Халваши никогда никаких отношений не было в связи с "Рустави 2".

Когда мы стали владельцами, никакой правовой тяжбы и претензий в связи с компанией не существовало. Несмотря на этот абсурд, грузинский суд все равно принял решение, которое в одночасье уничтожило в Грузии право свободы слова, собственности, и справедливого суда. Подорвали наши права, гарантированные Конституцией Грузии и международными конвенциями.

Поэтому мы обратимся ко всем оставшимся правовым мерам для защиты наших прав. Мы обращаемся к Конституционному суду, немедленно рассмотреть наш иск. Мы обращаемся к Страсбургскому суду по правам человека, использовать временную меру до вступления с иском, и приостановить незаконное решение, принятое Верховным судом"- заявил Гия Караманашвили.

2 марта Верховный суд принял решение по делу "Рустави 2". В решении Верховного суда сказано, удовлетворить частично кассационный иск Левана Караманашвили, Георгия Караманашвили, ООО телекомпании "Сакартвело", Нино Нижарадзе, ООО "Heidelberg Cement Georgia".







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