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Сотрудницы патрульной полиции отдыхают в «День матери»
03.03.2017 15:04
По решению министра внутренних дел, сотрудницы патрульной полиции освобождены от выполнения служебных обязанностей в связи с "Днем матери", который отмечается в Грузии сегодня, 3 марта.
Руководители патрульной полиции поздравили своих сотрудниц с "Днем матери".
А также директор департамента патрульной полиции МВД, Гога Размадзе лично поздравил с "Днем матери" сотрудницу патрульной полиции, многодетную мать Екатерину Эрадзе в ходе исполнения служебных обязанностей, вручил ей букет цветов, и пожелал успехов.
Руководители региональных подразделений МВД также поздравили своих сотрудниц с "Днем матери", и вручили им букеты.
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