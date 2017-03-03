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Сотрудницы патрульной полиции отдыхают в «День матери»


03.03.2017   15:04
По решению министра внутренних дел, сотрудницы патрульной полиции освобождены от выполнения служебных обязанностей в связи с "Днем матери", который отмечается в Грузии сегодня, 3 марта.

Руководители патрульной полиции поздравили своих сотрудниц с "Днем матери".

А также директор департамента патрульной полиции МВД, Гога Размадзе лично поздравил с "Днем матери" сотрудницу патрульной полиции, многодетную мать Екатерину Эрадзе в ходе исполнения служебных обязанностей, вручил ей букет цветов, и пожелал успехов.

Руководители региональных подразделений МВД также поздравили своих сотрудниц с "Днем матери", и вручили им букеты.







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