Прибалтийские LETA и BNS прекратили сотрудничество с агентством «Sputnik»

03.03.2017 17:46 Прибалтийские информационные агентства LETA и Baltic News Service (BNS), входящие в состав эстонского инвестиционного холдинга UP Invest OU, расторгли договор со кремлевскими СМИ «Sputnik Латвия» и «Sputnik Эстония».



Как сообщает «Sputnik», агентство BNS (Baltic News Service) и латвийское LETA в официальных письмах уведомили, что прекращают сотрудничество со «Sputnik Латвия».



В уведомляющем документе, за подписью члена правления LETA Юриса Мендзиньша, указано, что договор прерван по причине использования агентством «Sputnik» предоставляемых латвийским LETA материалов таким образом, что в итоге полученные результаты «противоречат высшим ценностям, в том числе моральным ценностям и основным принципам Латвийской Республики, которые охраняются Конституцией Латвийской Республики».



В агентстве BNS причин принятого решения разъяснять не стали. В этой связи «Sputnik Эстония» направил официальный запрос с просьбой указать причины разрыва контракта.



Руководитель «Sputnik Эстония» Елена Черышева считает, что расторжение договора выглядит «политически мотивированным». Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, заявила, что, эти действия «не имеют никаких правовых или экономических оснований» и являются «результатом реализации полной дискриминационной стратегии по вытеснению с медийного поля Прибалтики востребованного информационного ресурса».



«К сожалению, на наш взгляд, попираются все основы деловой этики, прикрывается все какими-то высшими ценностями, именно об этом говорится в официальном письме руководства LETA. Мы проходили времена, когда под лозунгом, подзаголовком «высших ценностей» творилось все, что угодно», — заявила в эфире радио Sputnik российский дипломат.



В странах Прибалтики с осторожностью относятся к деятельности российских СМИ на своей территории. В прошлом году сайт «Sputnik Латвия» был заблокирован в доменной зоне — lv. Причиной блокировки, было названо нарушение постановления Совета ЕС об ограничительных мерах «в связи с угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».



"СОВА"











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