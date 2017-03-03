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«Рустави 2» направила в ЕСПЧ иск о приостановлении исполнения решения Верховного суда Грузии
03.03.2017 17:49
Телекомпания «Рустави 2» направила в Страсбургский суд иск с требованием об использовании временной меры, подразумевающей приостановление исполнения решения суда от 2 марта, до рассмотрения дела по существу. Об этом сообщает юрист телекомпании Тамта Мурадашвили.
По ее словам, "Рустави 2" имеет мало правовых шансов, поскольку Страсбургский суд использует механизм приостановления решения в особых случаях, когда опасность угрожает жизни человека.
Напомним, что Верховный суд Грузии вчера принял решение в пользу бывшего некогда владельца телекомпании Кибара Халваши, за которым явно прослеживается поддержка со стороны власти. Суд "вернул" телекомпанию ему в собственность. Между тем, ранее бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили обнародовал документ, согласно которому телекомпания никогда не принадлежала Халваши, а выступал тот от имени Окруашвили. Для суда не стали основательными доводами ни этот документ, ни тот факт, что давно прошел срок давности имущественных споров.
Руководство телекомпании "Рустави 2" вчера заявило, что намерено обращаться в ЕСПЧ. Кроме того, координационный совет восьми политических партий начинает перманентные акции в поддержку телекомпании.
Менеджмент телекомпании "Рустави 2" предложил Кибару Халваши, если тот в действительности заинтересован в получении денег, как он обосновывал это в суде, выкупить телекомпанию, однако Халваши отказался, сославшись на политические мотивы.
"До тех пор, как будет угроза Миши, я никому не продам телекомпанию", - заявил Халваши.
Обеспокоенность данной ситуацией уже высказало посольство США.
"Соединенный штаты с беспокойством следят за результатом решения Верховного суда по делу "Рустави 2", что может фактически ограничить доступ оппозиционного голоса к вещательным СМИ. Наличие плюралистических СМИ является важнейшим для демократического роста Грузии и ее евро-атлантических стремлений. Мы призываем правительство предпринять меры, чтобы обеспечить медиа-среда оставалась свободной, открытой и плюралистичной", - говорится в заявлении посольства США.
Свое негативное отношение к произошедшему высказывают американские и европейские политики и аналитики.
По мнению известного американского политолога Пола Крейга, на фоне присвоения телеканала «Рустави 2» Грузия становится все более похожей на Россию.
«События, которые происходят в медиапространстве за последний год, вызывают сожаление. Несколько телеканалов закрылось, часть контролируется правительством. Это можно назвать присвоением голоса оппозиции. «Рустави 2» информировал население о том, что им не нравилось, а если быть более точным, не нравилось Иванишвили. У нас нет ожиданий, что Грузия станет Россией, но все же она все больше становится похожей на своего северного соседа. Мы не желаем, чтобы «Рустави 2» стал RussiaToday. На мой взгляд, ЕС может заморозить либерализацию визового режима с Грузией»,- сказал аналитик.
В представительстве ЕС отмечают «фундаментальное значение» сохранения в Грузии принципов свободы СМИ и политического плюрализма, и обещают внимательно изучить решение Верховного суда, а также его результаты". В то же время отмечается, что представительство ЕС соблюдает давно установленную практику и не комментирует конкретные решения суда.
Бывший президент организации Freedom House, и в настоящем директор Института Маккейна по части защиты прав человека Дэвид Крамер считает, что решение Верховного суда по делу «Рустави 2» создаст проблемы Грузии.
"Если правительство планирует вмешаться, именно сейчас время для того, чтобы убедить нового владельца отказаться от телевидения. Очень плохо смотрится то, что суд принял решение на второй день после принятия безвизового сообщения с Европой",- заявил Крамер.
Негативное отношение к решению суда выразила социалист из Европарламента Анна Гомеш. По ее мнению, это решение будет содействовать поляризации политического пространства.
Свою серьезную озабоченность выразил неправительственный сектор Грузии. В заявлении, которое подписывают представители 19 ведущих НПО страны, говорится: «Принятые решения усиливают наши сомнения по поводу грубого вмешательства правительства в процесс принятия решений».
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