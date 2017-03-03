Власть показала, что пойдет на все для удовлетворения своих желаний - гендиректора ТВ «Кавкасиа»

03.03.2017 20:11



"Верховный суд сегодня просто упразднил судебную власть в Грузии, и ни у кого из нас уже не будет надежды, что в этой стране есть суд, и если нам понадобится, можем обратиться к нему. Сегодня власть продемонстрировала, что пойдет на все для удовлетворения своих желаний, для подчинения СМИ"- заявила руководитель телекомпании "



О торможении демократических процессов говорит пресс-спикер президента Грузии.



"Демократии угрожает очень большая опасность, когда в стране не раздается отличающееся и критическое мнение. Это мое мнение, как журналиста, и вашего коллеги. Просто нельзя, чтобы я не стояла там, где свободному слову и отличающемуся мнению что-либо угрожает"- заявила Эка Мишвеладзе.



Вчера у телекомпании "Рустави 2" собрались представители разных медиа средств, чтобы поддержать телекомпанию. Они заостряли внимание на значение существования свободной вещательной компании.



"Существование "Рустави 2" не только значимо, но и необратимо значимо для Грузии, для того, чтобы наше демократическое развитие, развитие медиа свободы, и развитие свободы слова не затормозилось. Сегодня "Рустави 2" испытывает трудность, я из "Рустави 2", и даже если отложить все в сторону, как гражданин, я здесь для того, чтобы редакционной политике "Рустави 2" не создалась угроза"- заявил журналист "Общественного вещателя" Василь Иванов-Чиковани.





Верховный суд принял самое постыдное и вредоносное для страны решение - заявляют медиа эксперты. Они считают, что передавая долю "Рустави 2" Кибару Халваши, власть еще раз подтвердила, что пойдет на все, чтобы удовлетворить свои желания."Верховный суд сегодня просто упразднил судебную власть в Грузии, и ни у кого из нас уже не будет надежды, что в этой стране есть суд, и если нам понадобится, можем обратиться к нему. Сегодня власть продемонстрировала, что пойдет на все для удовлетворения своих желаний, для подчинения СМИ"- заявила руководитель телекомпании " Кавкасиа " Нино Джангирашвили.О торможении демократических процессов говорит пресс-спикер президента Грузии."Демократии угрожает очень большая опасность, когда в стране не раздается отличающееся и критическое мнение. Это мое мнение, как журналиста, и вашего коллеги. Просто нельзя, чтобы я не стояла там, где свободному слову и отличающемуся мнению что-либо угрожает"- заявила Эка Мишвеладзе.Вчера у телекомпании "Рустави 2" собрались представители разных медиа средств, чтобы поддержать телекомпанию. Они заостряли внимание на значение существования свободной вещательной компании."Существование "Рустави 2" не только значимо, но и необратимо значимо для Грузии, для того, чтобы наше демократическое развитие, развитие медиа свободы, и развитие свободы слова не затормозилось. Сегодня "Рустави 2" испытывает трудность, я из "Рустави 2", и даже если отложить все в сторону, как гражданин, я здесь для того, чтобы редакционной политике "Рустави 2" не создалась угроза"- заявил журналист "Общественного вещателя" Василь Иванов-Чиковани.











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