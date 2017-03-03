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Власть показала, что пойдет на все для удовлетворения своих желаний - гендиректора ТВ «Кавкасиа»
03.03.2017 20:11
Верховный суд принял самое постыдное и вредоносное для страны решение - заявляют медиа эксперты. Они считают, что передавая долю "Рустави 2" Кибару Халваши, власть еще раз подтвердила, что пойдет на все, чтобы удовлетворить свои желания.
"Верховный суд сегодня просто упразднил судебную власть в Грузии, и ни у кого из нас уже не будет надежды, что в этой стране есть суд, и если нам понадобится, можем обратиться к нему. Сегодня власть продемонстрировала, что пойдет на все для удовлетворения своих желаний, для подчинения СМИ"- заявила руководитель телекомпании "Кавкасиа" Нино Джангирашвили.
О торможении демократических процессов говорит пресс-спикер президента Грузии.
"Демократии угрожает очень большая опасность, когда в стране не раздается отличающееся и критическое мнение. Это мое мнение, как журналиста, и вашего коллеги. Просто нельзя, чтобы я не стояла там, где свободному слову и отличающемуся мнению что-либо угрожает"- заявила Эка Мишвеладзе.
Вчера у телекомпании "Рустави 2" собрались представители разных медиа средств, чтобы поддержать телекомпанию. Они заостряли внимание на значение существования свободной вещательной компании.
"Существование "Рустави 2" не только значимо, но и необратимо значимо для Грузии, для того, чтобы наше демократическое развитие, развитие медиа свободы, и развитие свободы слова не затормозилось. Сегодня "Рустави 2" испытывает трудность, я из "Рустави 2", и даже если отложить все в сторону, как гражданин, я здесь для того, чтобы редакционной политике "Рустави 2" не создалась угроза"- заявил журналист "Общественного вещателя" Василь Иванов-Чиковани.
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