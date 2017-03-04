Заседание Священного Синода ГПЦ пройдет 9 марта

04.03.2017 11:13 Заседание Священного Синода пройдет в патриархии 9 марта, сообщают в патриархии Грузии.



«По благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхета-Тбилиси и Митрополита Пицунды и Цхум-Абхазети, Святейшего и Блаженнейшего Ильи II, заседание Священного Синода состоится 9 марта, в 12:00», - говорится в заявлении пресс-службы патриархии.



Ранее распространялась информация, что заседание Священного Синода планировалось 7 марта.

















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