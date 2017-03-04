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8 марта в Большой палате Европейского суда будет рассматриваться дело Вано Мерабишвили


04.03.2017   14:27
8 марта Большая палата Европейского суда проведет устное слушание по делу бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, - информацию об этом распространяет один из лидеров «Европейской Грузии» Отар Кахидзе, защищающий интересы Вано Мерабишвили.

По его словам, после представления в Страсбург доказательств по делу Вано Мерабишвили, министр юстиции Тея Цулукиани написала в суд, что Отар Кахидзе стал членом парламента и больше не является адвокатом.

«Тея Цулукиани написала в суд, что Отар Кахидзе стал членом парламента и больше не является адвокатом, и все доказательства, которые он представил, просила признать недопустимыми. Членство в Ассоциации адвокатов необязательно для того, чтобы защищать права человека и представлять заявителя в Страсбургском суде. Это знают квалифицированные юристы, но не знала Тея Цулукиани. Президент суда не удовлетворил просьбу Министерства юстиции, пересланные мной доказательства приняты, и я по-прежнему представляю интересы Вано Мерабишвили», - заявляет Отар Кахидзе.






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