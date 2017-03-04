Руководство «Рустави 2» вместе с экспертами и НПО собирает доказательства для ЕСПЧ

04.03.2017 23:27 Руководство «Рустави 2» проводит консультации с неправительственными организациями и экспертами в связи с последними событиями вокруг оппозиционной телекомпании.



По инициативе генерального директора «Рустави 2» Ники Гварамия в офисе телекомпании сегодня прошла встреча с представителями гражданского сектора. Гварамия призвал их официально зафиксировать единую позицию по делу для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).



Накануне ЕСПЧ принял решение о приостановлении до 8 марта исполнения решения Верховного суда Грузии, согласно которому права на владение «Рустави 2» переходили бывшему владельцу Кибару Халваши.



Решение Страсбургского суда первым озвучил гендиректор телекомпании на специальном брифинге. Гварамия обратился к партиям, НПО, экспертам и дипкорпусу с просьбой подготовить совместные заявления для представления в качестве доказательства в Европейский суд. Участники протестной акции, почти двое суток проходившей у здания телекомпании, встретили новости из Страсбурга овациями. Спустя несколько часов акция завершилась и недовольные решением Верховного суда разошлись.



В ходе брифинга Гварамия также сообщил, что 12 марта телекомпания проведет масштабную протестную акцию-концерт в центре Тбилиси.



Гендиректор не исключил, что процессы на акции могут принять политический характер. Сами оппозиционные лидеры заявляют, что вопрос смены владельцев «Рустави 2» стоит выше партийно-политических интересов, и они присоединились к акции в поддержку телекомпании, чтобы зафиксировать свою гражданскую позицию.



Решение Верховного суда, принятое 2 марта, возмутило не только оппозицию. Телекомпанию поддержали правозащитники, общественные деятели и президент Грузии. К зданию телекомпании накануне пришла первая леди Мака Чичуа. По поводу решения ВС свою обеспокоенность выразили международные организации и дипмиссии аккредитованных в Грузии западных стран.



"Новости-Грузия"











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