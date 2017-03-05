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Халваши уверен, что ЕСПЧ вынесет решение в его пользу


05.03.2017   10:27
Я уверен, что в Страсбурге все завершится в нашу пользу, - об этом бизнесмен Кибар Халваши заявил в эфире телекомпании «Имеди» в связи с обращением по делу «Рустави 2» к Страсбургскому суду.

«Я абсолютно не считаю, что этим что-то осложнится, напротив, наверное, станет проще успокоить процессы, так как я абсолютно уверен, что в Страсбурге все завершится в нашу пользу. Этим решение Верховного суда получит большую легализацию и будет проще понять населению Грузии. Я настроен с очень большой надеждой», - заявил Халваши.

Напомним, что Верховный суд Грузии принял решение в пользу бывшего некогда владельца телекомпании Кибара Халваши, за которым явно прослеживается поддержка со стороны власти. Суд "вернул" телекомпанию ему в собственность. Между тем, ранее бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили обнародовал документ, согласно которому телекомпания никогда не принадлежала Халваши, а выступал тот от имени Окруашвили. Для суда не стали основательными доводами ни этот документ, ни тот факт, что давно прошел срок давности имущественных споров.

Телекомпания "Рустави 2" обратилась в ЕСПЧ, который, со своей стороны, принял решение приостановить исполнение Верховного суда Грузии. ЕСПЧ соберется 8 марта и обсудит дальнейшую судьбу данного иска.






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