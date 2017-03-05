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Сегодня отмечается Торжество Православия


05.03.2017   11:14
Сегодня, в первое воскресенье Великого поста, Православная Церковь отметит Торжество Православия.
В этот день Церковь вспоминает победу над иконоборчеством. В связи с праздником в храмах пройдут богослужения.

Праздник установлен в память о том, что после десятилетий смуты, вызванной в Византийской империи противостоянием различных богословских мнений, было введено единое исповедание православной веры и преодолено иконоборчество. В это воскресенье во всех православных церквях после Божественной литургии совершается особый чин, называемый Торжеством Православия.

Установление праздника связано с событиями Константинопольского собора 843 года, созванного императрицей Феодорой для восстановления иконопочитания в Византийской империи.

Великий пост, начавшийся в этом году 27 февраля, завершится 16 апреля – в день Светлого праздника Воскресения Христова.






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