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Сборная Грузии по регби одержала победу над испанцами


05.03.2017   14:04
Национальная сборная Грузии по регби накануне провела матч 3-го тура европейского первенства в гостях против испанской команды. Игра прошла в Медина-дель-Кампо и грузинские регбисты одержали победу со счетом 20:10.

Следующую встречу в рамках европейского первенства грузинские спортсмены проведут 12 марта в Тбилиси. Их соперником будет российская сборная.






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