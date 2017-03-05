Сборная Грузии по регби одержала победу над испанцами

05.03.2017 14:04 Национальная сборная Грузии по регби накануне провела матч 3-го тура европейского первенства в гостях против испанской команды. Игра прошла в Медина-дель-Кампо и грузинские регбисты одержали победу со счетом 20:10.



Следующую встречу в рамках европейского первенства грузинские спортсмены проведут 12 марта в Тбилиси. Их соперником будет российская сборная.















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