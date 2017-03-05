Нино Катамадзе проведет два концерта в Тбилиси на следующей неделе

05.03.2017 16:18 Известная грузинская певица Нино Катамадзе и группа Insight выступят 10 и 11 марта в Тбилисском концертном зале (Филармонии), сообщает Новости-Грузия. На сцене вместе со звездой предстанет Патриарший хор тбилисского кафедрального собора Святой Троицы под руководством Свимона Джангулашвили, Национальный симфонический оркестр Грузии, ансамбль Georgian Brass, а также альтист Георгий Цагарели. Музыкальный руководитель концерта – композитор и дирижер Николоз Рачвели.



Начало концертов в 20:00. Билеты можно приобрести как в кассах Филармонии, так и онлайн – на сайте tkt.ge. После концертов в Тбилиси исполнительница отправится в Россию — 17-18 марта Нино Катамадзе ждут с сольным концертом в Московском Международном Доме музыки. В марте грузинская исполнительница также выступит в Иркутске, Красноярске, Омске, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте.



В апреле Нино Катамадзе отправляется с концерт в Нью-Йорк, где она выступит на сцене Линкольн Центра. В мае – в Одессе и Киеве (Украина), а в июне – в Баку (Азербайджан). В июле 2017 Катамадзе появится на фестивале «Усадьба. Jazz» в Москве.



Нино Катамадзе родилась 21 августа 1972 года в городе Кобулети. Поет на сцене с четырех лет. В 1994 году создала благотворительный фонд для помощи инвалидам и социально незащищенным артистам. Свою профессиональную карьеру с группой Insight Катамадзе начала в 1999 году. Певица, исполняющая смесь джаза, блюза и world music, быстро добилась популярности как на постсоветском пространстве, так и в Европе. Музыка Катамадзе звучит в художественных фильмах «Яблоко», «Оранжевое небо», «Жара», «Инди», «Домовой», «Русалка», «Трасса М8», «Убить Короля», «Любовь с акцентом» и «Коллектор».



Нино Катамадзе активно участвует в музыкальных фестивалях в Грузии, России, Украине и других странах.















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