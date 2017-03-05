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Папа Римский призвал прихожан носить с собой Библию подобно мобильным телефонам


05.03.2017   20:51
Папа Римский Франциск призвал верующих носить Библию с собой и читать ее с таким же усердием, с каким они используют мобильные телефоны. Как передает RTVi со ссылкой на Reuters, об этом понтифик заявил сегодня, обращаясь к паломникам в Ватикане.

Франциск спросил, что случилось бы, если бы мы относились к Библии как к мобильным телефонам? Возвращались за ней, когда забудем? Всегда держали при себе хотя бы карманное издание? Читали бы божье слово, как сообщения на мобильном телефоне?

Это сравнение Франциск назвал «парадоксальным». Но, по его мнению, чтение Библии поможет людям справиться с ежедневными искушениями. Ранее Папа называл интернет, социальные сети и смс «даром божьим», при условии, что ими пользуются с мудростью.






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