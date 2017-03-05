Адвокаты «Рустави 2» направят доклад Госдепартамента США в Страсбургский суд

05.03.2017 22:28 Адвокаты телекомпании «Рустави 2» направят в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отчет Государственного департамента США о положении прав человека в Грузии в 2016 году.



Защитники отмечают, что опубликованный сегодня документ, может стать одним из самых весомых доказательств в деле «Рустави 2», поскольку в нем говорится о существующих в стране проблемах медиа плюрализма и недостатках системы правосудия.



«Это заявление очень важно, поскольку напрямую указывает на те проблемы, которые стоят перед страной. Дело «Рустави 2» — проблема всей страны, которая вредит абсолютно всем, в том числе грузинскому народу, а также отношениям нашей страны с ключевыми партнерами — США и Евросоюзом, — говорит адвокат Тамта Мурадашвили.



Она отметила, что в докладе Госдепартамента США содержится косвенное указание на вмешательство властей в судебное разбирательство вокруг самой рейтинговой телекомпании Грузии.



«Это указывает на то, что страна имеет очень серьезные проблемы в отношении правосудия и СМИ. Очевидно, что вмешательство властей идентифицировано. США цитируют заявления неправительственных организаций по поводу этого вопроса. Соответственно, отмечается, что эти проблемы смогли распознать нейтральные субъекты, НПО и сами США. Таким образом, это очень четкий сигнал для страны», — добавила Мурадашвили.



Защитница считает, что подача документа в ЕСПЧ поможет укрепить позиции руководства оппозиционного телеканала, поскольку в данном случае факты о которых заявляет «Рустави 2» подтверждают США.

«Это очень важный документ, который может быть использован в качестве доказательства, продемонстрировать как оценивает нейтральная, независимая сторона процессы вокруг «Рустави 2″. Я думаю, то для Страсбурга будет очень важен документ высокой легитимации, в котором изложены факты», — заключила адвокат.



В докладе Государственного департамента США «давление на ведущие независимые телекомпании», наряду с недостатками в сфере правосудия, называются в числе основных проблем, с которыми столкнулась страна в 2016 году. В частности, в докладе приводятся заявления медиа-наблюдателей, общественных организаций и политиков, которые указывают на то, что бывший премьер-министр, миллиардер Бидзина Иванишвили продолжает оказывать влияние на правительство и суды Грузии в деле «Рустави 2».















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