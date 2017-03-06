Адвокаты «Рустави 2» направят в ЕСПЧ дополнительную документацию

06.03.2017 11:41 Адвокаты «Рустави 2» направят сегодня в ЕСПЧ дополнительную документацию, необходимую для продления механизма приостановки исполнения решения Верховного суда Грузии о передаче телекомпании в собственность Кибару Халваши.



Как заявила адвокат телекомпании Тамта Мурадашвили, среди документов – заявления Госдепа США, президента Грузии, неправительственного сектора, политических партий и медии, а также позиция юристов телекомпании о том, насколько важна приостановка исполнения решения Верховного суда Грузии.



«Мы отсылаем в Страсбургский суд обновленную информацию о последних событиях, которые произошли в эти дни. Под обновленной документацией подразумевается, к примеру, отчет Государственного департамента США, в который попало дело «Рустави 2», так же представлены заявления поддержки, сделанные политиками, представителями неправительственных организаций и медиа о том, насколько значимо дело «Рустави 2» и почему должна сохраниться редакционная независимость. Также будет представлена дополнительная информация для укрепления нашей позиции в связи с тем, почему мы считаем, что временное мероприятие должно быть продлено и не должно быть выполнено решение Верховного суда, пока Страсбург не рассмотрит по существу и не примет окончательное решение», - сообщила Тамта Мурадашвили в беседе с «Рустави 2».



Механизм временной приостановки, принятый несколько дней назад Страсбургским судом, истекает 8 марта.















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