Арешидзе: «Грузию в европейском суде опять представляет Адеишвили...»

06.03.2017 13:27 «Дело «Рустави 2» полностью политизировано и с этим уже ничего не поделать. Я сомневаюсь, что Страсбургский суд так быстро бы среагировал на это, если бы не поработали те европейские политические группы, которые поддерживают «Национальное движение». В последнее время их друзья в «Европейской народной партии» особо много работали, чтобы убедить евроструктуры и отдельных политиков в том, что это не имущественный спор, а притеснение свободы слова», - заявил эксперт Мамука Арешидзе в интервью газете «Квирис палитра».



«Как я оцениваю этот спор, об этом меня не раз спрашивали европейские эксперты и журналисты. Несколько дней назад я встречался с венгерскими экспертами, которые так хорошо разбирались в этом вопросе, что мне стало ясно, какому информационном штурму они подверглись со стороны «Национального движения» и их доброжелателей. Решение Страсбургского суда, в основном, объясняется этим. Не забывайте, что до сих пор в ЕСПЧ работает бывший заместитель Адеишвили Нона Цоцория. Если рассматривать вопрос в юридической плоскости, то это имущественный спор, но есть и моральная плоскость, в которой Кибар Халваши в свое время получил это имущество незаконно, поэтому друг с другом спорят лица, легитимность владения которых под вопросом... Но я повторяю, что ЕСПЧ принял решение не из-за конкретной правовой документации, а в результате созданного «Нацдвижением» фона», - отметил в беседе с корреспондентом издания Мамука Арешидзе.



«Вспомните период правления «Национального движения», когда владельцы телеканала постоянно менялись. В итоге в этой сфере воцарилась такая вакханалия, что нынешним властям было очень сложно разобраться в процессах. Но очевидно и то, что и нынешние власти не выдержали соблазна и захотели решить некоторые вопросы так, как это делали их предшественники. Повторяю, между фиктивными и реальными владельцами такой хаос, что трудно узнать, где проходит граница между желанием властей контролировать часть СМИ и юридической стороной дела. Именно к таким вопросам относится и тема «Рустави 2», - продолжил респондент.



«Связанные со СМИ вопросы особо чувствительно воспринимают на Западе, но нужно сказать одно: из-за «Рустави 2» такой шум бы не поднялся, если бы не хорошая работа «Нацдвижения» на Западе, где они сохраняют хорошие контакты и им удается постоянно держать в центре внимания «Национлаьное движение» и аффилированные с ним структуры. Такой структурой является и партийный телеканал «Рустави 2». Саакашвили сделал все, чтобы телеканал, укомплектованный компетентными журналистами, стал партийным органом. Любое партийное телевидение имеет право на существование, но тогда оно не должно претендовать на роль гаранта свободы слова и независимости. Когда о свободе слова говорит Ника Гварамия, это злит людей, потому что все вспоминают, где он был при разгоне «Имеди» и вообще, что происходило в период правления «Национального движения». Но этому нужно положить конец - людям надоели бесконечные противостояния, митинги... В стране такой социальный фон, что многих даже не интересует происходящее. Между прочим, именно из-за биографии Ники Гварамия и истории «Рустави 2» этот телеканал не пользуется поддержкой со стороны других СМИ», - считает эксперт.



«В конце концов, это очень обидно, когда Гварамия без конца говорит, что единственным источником свободного слова является «Рустави 2», который на самом деле является партийным телеканалом. Эти заявления предназначены для сторонников и Запада, а все остальные СМИ они оскорбляют. Возможно, многие действительно считают, что это ограничит критическое мнение, но прошлая деятельность «Рустави 2» не позволяет им протестовать, поэтому эти люди не идут на акции. Отмечу, что критика правительства необходима - такие телеканалы должны существовать, потому что без критики и постоянного давления власти могут довести страну до критической ситуации», - заключил Арешидзе.















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