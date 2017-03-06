Иванишвили попал в список богатейших людей мира по версии Bloomberg

06.03.2017 14:27 Иванишвили попал в список богатейших людей мира по версии Bloomberg

Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили вошел в список самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg.



Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, из 500 богатейших людей мира в 2017 году он занял 276-е место. Агентство оценило его состояние в $5,52 млрд. Согласно данным рейтинга за 2016 год, у Иванишвили было $5,6 млрд.



Первую строчку в списке занял основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием $85,6 млрд. На втором месте - американский бизнесмен и филантроп Уоррен Баффет. Его состояние оценивается в $78,9 млрд. На третьей позиции - основатель и глава компании Amazon Джефф Безос с $73,5 млрд.



В первую пятерку рейтинга также вошли испанский бизнесмен, создатель холдинга Inditex Амансио Ортега ($69,3 млрд) и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг ($59,1 млрд).















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