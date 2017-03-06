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Шестилетний ребенок выпрыгнул из окна школы в Кутаиси


06.03.2017   15:23
Шестилетний школьник выпрыгнул из окна туалета, расположенного на втором этаже одной из частных школ Кутаиси (регион Имерети), и получил увечья, сообщает телекомпания Imedi.

Инцидент произошел несколько дней назад, однако об этом стало известно в понедельник. Изначально распространялась информация, что ребенка заперли в туалете, однако педагоги это опровергают.

Состояние здоровья школьника стабильное. Администрация школы отказывается комментировать случившееся.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности", что карается штрафом или исправительными работами сроком до 2 лет.






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