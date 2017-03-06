Прокуратура изъяла из патриархии личную документацию протоиерея Георгия Мамаладзе

06.03.2017 17:12 Сегодня прокуратура изъяла из патриархии личную документацию протоиерея Георгия Мамаладзе, - об этом журналистам сообщил юрист патриархии Эдишер Качарава.



По словам Эдишера Качарава, представитель прокуратуры побывал сегодня в патриархии с судебным постановлением и изъял личную документацию протоиерея Георгия Мамаладзе. В ходе разговора юрист воздержался говорить, какого рода была эта информация.



«Какого типа информацию изъяли, конкретно на данном этапе сказать не могу. Но представитель прокуратуры побывал сегодня у нас с судебным постановлением и изъял интересующую их документацию, которая имела связь с отцом Георгием Мамаладзе», - заявил Эдишер Качарава.



По словам юриста патриархии, прокуратура не изымала из патриархии документацию, связанную с другими лицами.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

