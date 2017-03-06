Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Прокуратура изъяла из патриархии личную документацию протоиерея Георгия Мамаладзе


06.03.2017   17:12
Сегодня прокуратура изъяла из патриархии личную документацию протоиерея Георгия Мамаладзе, - об этом журналистам сообщил юрист патриархии Эдишер Качарава.

По словам Эдишера Качарава, представитель прокуратуры побывал сегодня в патриархии с судебным постановлением и изъял личную документацию протоиерея Георгия Мамаладзе. В ходе разговора юрист воздержался говорить, какого рода была эта информация.

«Какого типа информацию изъяли, конкретно на данном этапе сказать не могу. Но представитель прокуратуры побывал сегодня у нас с судебным постановлением и изъял интересующую их документацию, которая имела связь с отцом Георгием Мамаладзе», - заявил Эдишер Качарава.

По словам юриста патриархии, прокуратура не изымала из патриархии документацию, связанную с другими лицами.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Боржоми» купила «Чистую воду»
Топливо может подешеветь в случае укрепления лари
Малый и средний бизнес в Грузии не развивается
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили ознакомила представителей ЕС с ситуацией на оккупированных территориях
Резко сократились поставки мимозы из Грузии в Россию
Цихелашвили: Смешанные семьи - ресурс восстановления доверия
Грузино-абхазский астрал и сакрал
Выросло количество приезжающих в Тбилиси на лечение абхазов и осетин - Цихелашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении власти освободили пособника захватчиков ППС в Ереване
Грузия отказалась обсуждать идею размещения мигрантов из Европы
Россия и Азербайджан договорились провести межрегиональный форум в Ставрополе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна