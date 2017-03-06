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Секретарю-референту Патриарха присвоен статус потерпевшей
06.03.2017 17:13
Секретарю-референту патриарха Шорене Тетруашвили присвоен статус потерпевшей,- об этом сегодня журналистам сообщил юрист патриархии Эдишер Качарава.
По его информации, Шорена Тетруашвили ответила на все вопросы следствия.
«Могу подтвердить, что г-жа Шорена допрошена в Главной прокуратуре, в четверг или в пятницу вечером. Насколько я знаю, она ответила на все вопросы. В правовом плане ей присвоен статус потерпевшей, поскольку было вынесено постановление о признании ее пострадавшей, разумеется, это отобразилось бы в обвинении протоиерею Георгию Мамаладзе», - сообщил Качарава.
По словам юриста патриархии, лично он на допросе не присутствовал, соответственно, ему не известно, какие конкретно вопросы были у следствия к Шорене Тетруашвили.
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