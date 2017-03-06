Автолюбители Грузии протестуют против роста цен на топливо

06.03.2017 18:42 В Тбилиси состоялась акция протеста автолюбителей против роста цен на топливо и повышения акцизов на импорт машин.



Участники акции приехали на нее на своих машинах, поставив их на площади Революции роз. Затем они прошли по проспекту Руставели до здания парламента Грузии, где провели короткий митинг, сообщив о своих требованиях и пообещав продолжить протестные выступления.



"Наше главное требование – вернуть старые регуляции для импортеров нефтепродуктов, чтобы они снизили цены на топливо. Нашим следующим шагом станет проведение акции у министерства финансов, которое разработало проект по повышению акцизов. Мы еще раз потребуем от правительства вернуть прежние регуляции. Если это не поможет, мы продолжим проведение акций в Тбилиси, о чем сообщим в социальных сетях", — заявил в интервью Sputnik Грузия один из участников акции Заал Кристесиашвили.



В акции, которая была организована с помощью социальной сети Facebook, приняли участие всего несколько десятков человек. Хотя судя по количеству отметок "приму участие" на странице акции в FB, на нее были готовы придти почти полторы тысячи человек, а идея ее проведения понравилась еще двум тысячам автовладельцев.



В настоящее время средняя цена на бензин АИ-92 (Regular) в Тбилиси составляет 2,05 лари за литр, а АИ-95 (Premium) — 2,2 лари за литр. С января этого года в Грузии увеличились налоги на импорт автомобилей. В частности, вырос акциз на машины с левым рулем, а акциз автомобилей с правым рулем повысился в три раза.



"Спутник-Грузия"











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