Показания секретаря патриарха укрепляют невиновность протоиерея Мамаладзе - адвокат

06.03.2017 21:49 Протоиерей Георгий Мамаладзе ознакомился с показаниями, которые дала следствию Шорена Тетруашвили.



Показания секретаря-референта патриарха принес обвиняемому в т.н. матросовскую тюрьму адвокат Георгий Панцулая.



Как заявил адвокат, выйдя из пенитенциарного заведения №9, ознакомившись с новыми материалами дела, Георгий Мамаладзе еще больше убедился в собственной невиновности.



«После ознакомления с этими материалами протоиерей чувствует себя еще более твердо в том смысле, что считает себя невиновным, так как не существует доказательства, которое подтверждает его вину», сообщил Георгий Панцулая.















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