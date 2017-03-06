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Показания секретаря патриарха укрепляют невиновность протоиерея Мамаладзе - адвокат
06.03.2017 21:49
Протоиерей Георгий Мамаладзе ознакомился с показаниями, которые дала следствию Шорена Тетруашвили.
Показания секретаря-референта патриарха принес обвиняемому в т.н. матросовскую тюрьму адвокат Георгий Панцулая.
Как заявил адвокат, выйдя из пенитенциарного заведения №9, ознакомившись с новыми материалами дела, Георгий Мамаладзе еще больше убедился в собственной невиновности.
«После ознакомления с этими материалами протоиерей чувствует себя еще более твердо в том смысле, что считает себя невиновным, так как не существует доказательства, которое подтверждает его вину», сообщил Георгий Панцулая.
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