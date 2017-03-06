Защитники «Рустави 2» провели акцию протеста во Франции

06.03.2017 22:46 Акция в защиту популярного телеканала «Рустави 2» прошла во Франции.



Представители грузинской диаспоры положительно оценивают решение Страсбургского суда от 3 марта, согласно которому было приостановлено исполнение решения Верховного суда Грузии о смене владельца телеканала.



По словам грузин, проживающих во Франции, события вокруг «Рустави 2» напоминают им ситуацию в России, сценарий, созданный российским президентом Путиным.



Участники митинга в защиту свободы слова выразили надежду, что Страсбургский суд учтет просьбу юристов телекомпании «Рустави 2» и примет иск в производство, а также приостановит исполнение решения Верховного суда Грузии до завершения обсуждения дела в ЕСПЧ.



На прошлой неделе большая палата Верховного суда приняла решение о передаче 60% «Рустави 2» Халваши и 40% — его компании ООО «Панорама». Адвокаты телекомпании обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой приостановить исполнение решения Верховного суда до внесения иска, и ЕСПЧ удовлетворил их требование, приостановив исполнение решения до 8 марта.



Руководство телеканала заявляет, что власти хотят изменить редакционную политику, чтобы не слышать критики в свой адрес.



Судебные разбирательства вокруг телекомпании «Рустави 2» ведутся уже второй год. Ценой вопроса может оказаться безвизовый режим Грузии с ЕС, который должен вступить в силу в конце марта.















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