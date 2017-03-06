Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Защитники «Рустави 2» провели акцию протеста во Франции


06.03.2017   22:46
Акция в защиту популярного телеканала «Рустави 2» прошла во Франции.

Представители грузинской диаспоры положительно оценивают решение Страсбургского суда от 3 марта, согласно которому было приостановлено исполнение решения Верховного суда Грузии о смене владельца телеканала.

По словам грузин, проживающих во Франции, события вокруг «Рустави 2» напоминают им ситуацию в России, сценарий, созданный российским президентом Путиным.

Участники митинга в защиту свободы слова выразили надежду, что Страсбургский суд учтет просьбу юристов телекомпании «Рустави 2» и примет иск в производство, а также приостановит исполнение решения Верховного суда Грузии до завершения обсуждения дела в ЕСПЧ.

На прошлой неделе большая палата Верховного суда приняла решение о передаче 60% «Рустави 2» Халваши и 40% — его компании ООО «Панорама». Адвокаты телекомпании обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой приостановить исполнение решения Верховного суда до внесения иска, и ЕСПЧ удовлетворил их требование, приостановив исполнение решения до 8 марта.

Руководство телеканала заявляет, что власти хотят изменить редакционную политику, чтобы не слышать критики в свой адрес.

Судебные разбирательства вокруг телекомпании «Рустави 2» ведутся уже второй год. Ценой вопроса может оказаться безвизовый режим Грузии с ЕС, который должен вступить в силу в конце марта.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Боржоми» купила «Чистую воду»
Топливо может подешеветь в случае укрепления лари
Малый и средний бизнес в Грузии не развивается
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили ознакомила представителей ЕС с ситуацией на оккупированных территориях
Резко сократились поставки мимозы из Грузии в Россию
Цихелашвили: Смешанные семьи - ресурс восстановления доверия
Грузино-абхазский астрал и сакрал
Выросло количество приезжающих в Тбилиси на лечение абхазов и осетин - Цихелашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров хочет привлечь жен задержанных и вдов убитых боевиков к участию в общественных организациях
Спад потребительской активности в Кабардино-Балкарии
Тбилиси осуждает закрытие пропускных пунктов абхазской стороной
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна