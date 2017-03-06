Халваши просит ЕСПЧ признать его третьей стороной перед рассмотрением дела «Рустави-2»

06.03.2017 22:52 Бизнесмен Кибар Халваши вместе со своим адвокатом Паатой Салия сегодня прибыл в Страсбург и представил в Европейский суд по правам человека просьбу признать его третьей стороной при рассмотрении в суде дела телекомпании «Рустави-2».



Верховный суд Грузии 2 марта принял решение о передаче Халваши прав на оппозиционную телекомпанию «Рустави-2». Представители телеканала назвали это решение политически мотивированным и обжаловали его в ЕСПЧ. Суд принял решение временно, до 8 марта, приостановить исполнение решения Верховного суда Грузии и до этого ознакомится с иском телекомпании. Ответчиком в этом иске названо правительство Грузии.



«Я пришел искать справедливость. Мы должны сдать письмо и попросить, чтобы нас включили, как третью сторону, чтобы не пострадали мои права», — сказал Кибар Халваши в интервью «Рустави 2» перед входом в Страсбургский суд.



На вопрос журналиста, думает ли он, что Страсбургский суд принял неправильное решение, временно приостановив исполнение решения Верховного суда Грузии, Халваши сказал, что не собирается критиковать решение Страсбурга.



«Я ни в коем случае не критикую решение Страсбургского суда. Никакого решения не было. Суд только приостановил исполнение решения Верховного суда», — сказал Халваши.



Согласно одному из пунктов Регламента ЕСЧП, председатель палаты суда может в интересах надлежащего отправления правосудия предложить или разрешить любому государству – участнику Конвенции по правам человека, не являющемуся стороной процесса, или иному заинтересованному лицу, нежели заявитель, представить письменные замечания или, в исключительных случаях, принять участие в слушаниях.



В интервью «Рустави 2» Халваши вспомнил и то время, когда он покинул Грузию в период правления третьего президента Михеила Саакашвили после возбуждения уголовного дела против своего друга — экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. В конце 2007 года Халваши получил статус политического беженца в Германии.



«В связи с делом «Рустави- 2» появилась проблема, в результате которой я стал беженцем и мне дали статус беженца в Германии. Я сдал в суд документы и предоставил всю информацию о том, что я был жертвой гонения и насилия со стороны Саакашвили, из-за чего пришлось потерять не только телевидение, но и другой бизнес. Были задержаны мои партнеры, мой брат, были шантаж и вымогательство и людей брали в заложники, чтобы хоть что-то получить от меня. Это рассказано, объяснено, и я еще раз передам эти документы», — сказал Халваши.



После прихода к власти коалиции «Грузинская мечта» в 2012 году Халваши официально был признан политическим беженцем и получил возможность вернуться в Грузию. В настоящее время сестра бизнесмена — Фати Халваши, является депутатом парламента Грузии от правящей партии.



Между тем в прессе активно обсуждается документ, согласно которому, Халваши в 2004 -2006 года был только номинальным владельцем телекомпании и действовал от имени Ираклия Окруашвили – в тот период министра обороны страны и фаворита Михеила Саакашвили. Окруашвили периодически заявляет, что собирается официально представить документ в суд, однако пока этого так и не произошло – как отмечают его адвокаты, из-за несвоевременно оформленных документов.



Сегодня же Европейский суд по правам человека посетил и министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. Согласно официальному сообщению МИД Грузии, посещение суда состоялось в рамках рабочего визита министра в Страсбург.



«Михаил Джанелидзе встретился с президентом ЕСПЧ Гвидо Раймонди и обсудил позитивную тенденцию сокращения исков в ЕСПЧ из Грузии», — отмечается в сообщении.



Сегодня же перед зданием Страсбургского суда состоялась акция эмигрантов из Грузии в поддержку оппозиционной телекомпании.



"Новости-Грузия"











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