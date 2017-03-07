«Рустави 2» - один день до вердикта ЕСПЧ

07.03.2017 11:04 Все замерли в ожидании решения ЕСПЧ по делу «Рустави 2», которое будет вынесено 8 марта - продолжится ли применение механизма по приостановлению исполнения. Пока же властям и «Рустави 2» придется направить свои аргументы - угрожает ли опасность свободе слова. В связи с этим вчера в ЕСПЧ находился министр иностранных дел Михаил Джанелидзе. Как отметил первый дипломат страны, на встрече в суде обсуждались грузинские реформы. «Мы обсудили положительную статистику - сокращается количество заявок из Грузии, что указывает на прогресс, которого добилась наша страна в плане защиты прав человека», - заявил Михаил Джанелидзе. Глава МИД не уточнил, обсуждалось ли в ЕСПЧ дело «Рустави 2, пишет газета «Резонанси».



«Министерство иностранных дел и министр не рассматривают конкретные дела. Разговор был обо всех реформах, которые связаны с развитием страны и прогрессом. По конкретным делам с ЕСПЧ не уполномочены говорить ни министр иностранных дел, ни президент страны», - заявил Джанелидзе.



Вчера в Страсбург также отправились Кибар Халваши и его адвокат Паата Салия. Адвокаты «Рустави 2» направили в Страсбург дополнительную документацию.



Напомним, что по делу «Рустави 2» ЕСПЧ принял беспрецедентное решение и временно приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии. В заявлении сторона «Рустави 2» требовала использовать этот механизм до окончательного решения ЕСПЧ, но судья частично удовлетворил их позицию и воспользовался правом промежуточной меры на пять дней до ознакомления с делом. Прежде чем ЕСПЧ объявит решение по этому делу, 80 журналистов и 25 неправительственных организаций говорят о важности свободы слова и требуют от европейских судей защитить «Рустави 2». Параллельно с судебным разбирательством по этому делу представители властей постоянно критиковали редакционную политику этой телекомпании, а Верховный суд за короткий срок принял решение по такому важному делу. В разных инстанциях грузинского суда эти и другие факты создали ощущение, что нынешним владельцам «Рустави 2» ограничили право на справедливый суд внутри страны.



«На фоне этих впечатлений мы рады, что ЕСПЧ посчитал приоритетным дело «Рустави 2» и временно приостановил исполнение решения грузинского суда. Надеемся, что до окончательного решения разбирательства ЕСПЧ оставят в силе это решение и независимые от властей СМИ смогут продолжить вещание до завершения спора в ЕСПЧ и обеспечить плюралистскую среду в стране. Решение ЕСПЧ по этому делу важно для грузинского общества, потому что власти утверждают, что это спор между двумя частными субъектами, с чем не согласна часть общества, которая считает это попыткой властей овладеть самым рейтинговым и критичным по отношению к властям каналом», - отмечается в письме к ЕСПЧ, которое подписали около 80 журналистов из разных СМИ.



Подобное обращение к ЕСПЧ оставили и 25 неправительственных организаций. Они заявили, что обсуждению на национальном уровне сопутствовало много обстоятельств, которые ставили под сомнение беспристрастность суда по этому делу, а также указывали на заинтересованность властей в результате этого спора.



Неправительственные организации считают важным, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу телекомпании, а до принятия окончательного решения использовать механизм временного приостановления. «Мы ценим и уважаем право на собственность и, несмотря на то, что на национальном уровне это дело не было представлено как имущественный спор между двумя частными лицами, процессы оставили впечатление, будто правительство пытается заполучить контроль над оппозиционным СМИ, что навредит медиа-плюрализму и демократии в стране», - говорится в заявлении. Напомним, что 2 марта Верховный суд Грузии передал телекомпанию «Рустави 2» Кибару Халваши, но 3 марта ЕСПЧ приостановил исполнение суда третьей инстанции до 8 марта. События вокруг «Рустави 2» вызвали большой общественный интерес как в Грузии, так и за ее пределами. По словам президента Георгия Маргвелашвили, закрытие «Рустави 2» будет серьезным ударом по грузинской демократии и международному имиджу. По его словам, «Рустави 2» открыто декларирует, что является телеканалом прозападной ориентации, что имеет некий международный контекст, поэтому сенситивность дела растет.















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