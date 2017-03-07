Общественный вещатель Грузии не закроют до конца сезона

07.03.2017 12:22 Передачи на Общественном вещателе Грузии не закроются до нового сезона, сообщил член попечительского совета ОВГ Сулхан Саладзе. «Текущая сетка до конца будет учтена, все передачи продолжат функционирование. Параллельно менеджмент объявит конкурсы и у всех заинтересованных групп внутри или вне вещателя будет возможность принять в них участие», - заявил Саладзе.



Генеральный директор ОВГ Васил Маглаперидзе также подтвердил, что реформа будет проводиться полным ходом, однако максимально безболезненно. По его словам, руководству удалось достичь соглашения с попечительским советом о проведении реформы. Окончательный план попечительский совет, предположительно, утвердит сегодня, 7 марта.



«Суть реформы состоит в том, что передачи будут подобраны на основе конкурса по тем направлениям, которые предусматривает закон и по утвержденным бордом приоритетам. Это, безусловно, произойдет к новому сезону. Но работа, процедуры конкурса, начнутся уже с 10 марта», - сказал Маглаперидзе журналистам.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

