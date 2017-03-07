Оружие, изъятое из дома протоиерея Мамаладзе, принадлежит... главному свидетелю - адвокат

07.03.2017 12:46 У меня проблема с полицией, поэтому не хочу держать его дома, и прошу сохранить его - оружие, изъятое из квартиры отца Георгия, принадлежит журналисту Ираклию Мамаладзе - заявил адвокат протоиерея Георгия Мамаладзе, Михаил Рамишвили в интервью газете "Квирис палитра".



"Оружие, которое было изъято из квартиры протоиерея Георгия Мамаладзе, принадлежит Ираклию Мамаладзе (главный свидетель по делу, на основании записей которого и началось следствие - ред.). Он пришел к нему на Старый Новый год, сказал, что у него проблема с полицией, поэтому не хочет держать его дома, и попросил сохранить.



Когда он принес ему оружие, делопроизводство уже было начато, очевидно, решили застраховаться, подкрепить дело доказательствами, и Ираклий Мамаладзе принес ему оружие. Он хорошо знал, что тот сохранит ему его. Отец Георгий сказал ему, если это оружие неофициальное, сдать его в полицию, и избавится от него. А тот попросил ненадолго сохранить его у себя, и, дескать, потом отнесет его.



Именно это оружие изъяли из квартиры отца Георгия. Если бы у прокуратуры была совесть, она должна была привлечь к ответственности Ираклия Мамаладзе за ложный донос, а вместо этого он сегодня ходит с охраной и нагло говорит, что планировалось отравление патриарха"- заявил Михаил Рамишвили.

















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