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Большинство французов видят в партии Ле Пен угрозу для демократии
07.03.2017 14:24
Большинство французов считают, что партия "Национальный фронт" представляет угрозу для демократии, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Kantar Sofres для газеты Monde и радиостанции FranceInfo, передает РИА Новости.
По данным опроса, 58% респондентов видят в "Национальном фронте" угрозу для демократии. Это на 2% превышает показатели 2016 года, и на 11% — 2012 года, когда нынешний лидер партии Марин Ле Пен также боролась за президентское кресло.
Отмечается, что с 1980 по 2002 год 70% жителей Франции были обеспокоены опасностью, которую партия представляла для демократии.
При этом, согласно опросу, 12% респондентов никогда не голосовали за Ле Пен, но намерены это сделать на предстоящих выборах. 3% — напротив, заявили, что ранее голосовали за Нацфронт, но в этом году, вероятно, не будут.
Опрос проводился с 23 по 27 февраля. В нем приняли участие 1006 человек.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
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