TDI: Минобразования оправдывает запрещение в школах ношения платка мусульманкам

07.03.2017 14:47 Согласно заключению инспекции Департамента внутреннего аудита Министерства образования, проведенной в публичной школе Мохе, факт дискриминации в отношении мусульманской ученицы не подтверждается.



По информации института толерантности и многообразия (TDI), заключение также оправдывает запрещение директором ученице ношения платка.



TDI считает, что в документе, датированном 16 февраля, пренебрегаются стандарты свободы религии, установленные Конституцией Грузии, законом "Об общем образовании", и международным правом, чем министерство фактически легитимизируют дискриминацию, и делает невозможным для религиозных меньшинств существование учебного пространства, основанного на принципе равноправия.



По информации TDI, 26 декабря 2016 года институт обратился к Министерству образования и науки с требованием отреагировать на факт предположительного дискриминационного отношения к ученице исполняющим обязанности директора публичной школы №12 села Мохе.



"2 марта TDI передали в обработанном виде (с обеспечением охраны персональных данных) заключение Департамента аудита Министерства образования и науки о проведенном инспектировании в публичной школе Мохе, по которому "в результате проведенного производства сличением установленных обстоятельств и письменных объяснений связанных с делом лиц, не подтверждается факт дискриминационного отношения".



В документе сокрыты почти все фактические обстоятельства, на базе которых министерство приняло конкретное решение, а также не написано однозначно, запретил ли исполняющий обязанности директора ученице носить головной платок. Несмотря на это, в заключении представлено суждение, почему оправдано ограничение ношения платка ученице"- заявил Институт толерантности и многообразия.



















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