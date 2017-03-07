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Водители общественного транспорта протестуют в Кутаиси


07.03.2017   16:11
Представители мэрии Кутаиси (регион Имерети) проводят встречу с водителями автобусов и микроавтобусов, которые в знак протеста отказались работать, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Водители автобусов и микроавтобусов в Кутаиси требуют повышения тарифов за проезд в транспорт на 10 тетри (порядка 0,04 доллара). Водители жалуются, что их доход не может покрывать расходы.

"Движение (общественного транспорта – ред.) парализовано. В настоящее время ведутся переговоры между представителями мэрии и бастующими водителями", — сказала сотрудница пресс-службы мэрии.


Водители говорят, что не могут работать в нынешних условиях.

"Хочу сказать, что в Кутаиси самый дешевый тариф за проезд — 30 тетри (порядка 0,12 доллара) стоит автобус и 40 тетри (порядка 0,16 долларов) микроавтобус. Мы учитываем состояние население и просим повысить тариф мизерно, всего на 10 тетри", — сказал один из участников акции Рамаз Эдукидзе телекомпании Imedi.

Кутаиси является парламентской столицей Грузии и вторым по величине городом страны.






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