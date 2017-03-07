Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

HRW: Свобода СМИ в Грузии стоит под угрозой


07.03.2017   17:29
Human Rights Watch считает, что свобода СМИ в Грузии стоит под угрозой. В заявлении организации говорится, что тяжба в связи с владением "Рустави 2" вызвала серьезную тревогу о вмешательстве правительства в суд и СМИ.

Human Rights Watch пишет, что руководство телеканала, политическая оппозиция, и множество независимых организаций рассматривают иск бывшего владельца, и решение Верховного суда как срежиссированный ход правительства с целью захватить оппозиционный канал.

"Изменение редакционной политики "Рустави 2", поддерживаемое правительством, будет серьезным ударом по медиа плюрализму в Грузии"- говорится в заявлении.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Белорусская «Моготекс» возобновит поставки текстильной продукции в Грузию
Грузия почти в 2 раза увеличила экспорт вина в январе-феврале
Зарубежные игроки активно избавляются от российских акций
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
США выразили беспокойство закрытием пунктов перехода на абхазской линии оккупации
Цихелашвили ознакомила представителей ЕС с ситуацией на оккупированных территориях
Резко сократились поставки мимозы из Грузии в Россию
Цихелашвили: Смешанные семьи - ресурс восстановления доверия
Грузино-абхазский астрал и сакрал
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане призвали ввести цензуру в кинотеатрах
Глава делегации ЕС в Ереване призвал армянских женщин быть активней в политике и бизнесе
Мехрибан Алиева: Для меня было большой честью быть депутатом
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна