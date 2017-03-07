HRW: Свобода СМИ в Грузии стоит под угрозой

07.03.2017 17:29 Human Rights Watch считает, что свобода СМИ в Грузии стоит под угрозой. В заявлении организации говорится, что тяжба в связи с владением "Рустави 2" вызвала серьезную тревогу о вмешательстве правительства в суд и СМИ.



Human Rights Watch пишет, что руководство телеканала, политическая оппозиция, и множество независимых организаций рассматривают иск бывшего владельца, и решение Верховного суда как срежиссированный ход правительства с целью захватить оппозиционный канал.



"Изменение редакционной политики "Рустави 2", поддерживаемое правительством, будет серьезным ударом по медиа плюрализму в Грузии"- говорится в заявлении.

















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