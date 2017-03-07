|
HRW: Свобода СМИ в Грузии стоит под угрозой
07.03.2017 17:29
Human Rights Watch считает, что свобода СМИ в Грузии стоит под угрозой. В заявлении организации говорится, что тяжба в связи с владением "Рустави 2" вызвала серьезную тревогу о вмешательстве правительства в суд и СМИ.
Human Rights Watch пишет, что руководство телеканала, политическая оппозиция, и множество независимых организаций рассматривают иск бывшего владельца, и решение Верховного суда как срежиссированный ход правительства с целью захватить оппозиционный канал.
"Изменение редакционной политики "Рустави 2", поддерживаемое правительством, будет серьезным ударом по медиа плюрализму в Грузии"- говорится в заявлении.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна