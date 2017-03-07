Попечительский совет ОВГ утвердил представленный менеджментом план действий

07.03.2017 18:08 Попечительским советом Общественного вещателя Грузии (ОВГ) утвержден представленный менеджментом план действий. Он предполагает структурные изменения и охватывает вопросы, связанные с вещательной сеткой.



В частности, согласно этому плану, запланировано слияние нескольких служб ОВГ, однако в менеджменте канала заявляют, что при этом увольнение сотрудников не будет носить активный характер. Также, согласно плану действий, на данном этапе – до 17 июля сохранится существующая эфирная сетка, а для обновленной эфирной сетки будет проведен конкурс. Конкурс не коснется информационного выпуска.



Вместе с тем менеджмент до 25 марта должен будет представить план в связи с количеством передач, а также по поводу того, как они будут укомплектованы по жанрам. Упомянутый план предполагает также концепцию развития Общественного радио и Второго канала, на Втором канале сохранится и трансляция парламентских заседаний.



Как заявляют в менеджменте, количество передач будет оптимальным, исходя из технических и финансовых ресурсов.



План действий был поддержан всеми участвовавшими в голосовании членами Попечительского совета, кроме Кетеван Мсхвиладзе. Сулхан Саладзе же не участвовал в голосовании.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

