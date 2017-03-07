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Попечительский совет ОВГ утвердил представленный менеджментом план действий


07.03.2017   18:08
Попечительским советом Общественного вещателя Грузии (ОВГ) утвержден представленный менеджментом план действий. Он предполагает структурные изменения и охватывает вопросы, связанные с вещательной сеткой.

В частности, согласно этому плану, запланировано слияние нескольких служб ОВГ, однако в менеджменте канала заявляют, что при этом увольнение сотрудников не будет носить активный характер. Также, согласно плану действий, на данном этапе – до 17 июля сохранится существующая эфирная сетка, а для обновленной эфирной сетки будет проведен конкурс. Конкурс не коснется информационного выпуска.

Вместе с тем менеджмент до 25 марта должен будет представить план в связи с количеством передач, а также по поводу того, как они будут укомплектованы по жанрам. Упомянутый план предполагает также концепцию развития Общественного радио и Второго канала, на Втором канале сохранится и трансляция парламентских заседаний.

Как заявляют в менеджменте, количество передач будет оптимальным, исходя из технических и финансовых ресурсов.

План действий был поддержан всеми участвовавшими в голосовании членами Попечительского совета, кроме Кетеван Мсхвиладзе. Сулхан Саладзе же не участвовал в голосовании.






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