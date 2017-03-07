Для Общественного вещателя построят новое здание

07.03.2017 18:34 Новое здание Общественного Вещателя Грузии будет построено по адресу улица Костава, 68 — рядом с корпусом, в котором государственная телекомпания расположена в настоящее время. Об этом сегодня на заседании Попечительского совета ОВГ сообщил генеральный директор телекомпании Васил Маглаперидзе.



«В жизни Общественного Вещателя начинается важный процесс. Новое здание будет построено рядом со старым и с 2018 года канал будет работать в очень комфортабельном здании. Для этого уже начались предусмотренные законом процедуры», — сказал Маглаперидзе. По его словам, сначала должен быть объявлен тендер по проектному заданию, а затем уже будет проведен конкурс непосредственно по проекту нового здания.



Сегодня шестью голосами «за» при одном «против» Попечительский совет ОВГ утвердил план действий по реорганизации государственной телерадиовещательной корпорации.

Согласно плану, до 17 июля 2017 года действующая сетка вещания будет сохранена. Для определения обновленной сетки будет проведен конкурс. При этом конкурс не коснется информационных выпусков. Согласно плану, будут закрыты десятки передач, среди них «Красная зона» и «Реальное пространство».



«На Первом канале у нас 30 передач и мы априори знаем, что все 30 мы продолжать не будем. У нас должен быть какой-то запас – может быть, это будет 15 или 20 передач», — заявила глава службы коммуникации и медии ОВГ Тико Бердзенишвили. По ее словам, конкурс будет объявлен в ОВГ 1 апреля 2017 года.



"Новости-Грузия"











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