Регбийная база в Батуми будет передана городской мэрии

07.03.2017 19:47 8 марта в 13:30 часов Фонд "Карту" торжественно передаст городской мэрии базу регби, находящуюся по улице Леонидзе в Батуми.



По финансированию Фонда "Карту" в Батуми вблизи от улиц Леонидзе и генерала Абашидзе была построена первая база регби современных стандартов, объединяющая два поля регби. Стандартные поля регби с естественным и искусственным покрытием рассчитаны на 2 484 и 5 000 зрителей. В комплекс регби входят подсобные сооружения и автостоянка. Комплекс современных стандартов адаптирован для лиц с ограниченными возможностями.



Ассоциация "Ату" начала строительные работы в 2014 году. Совокупная стоимость строительства базы регби составляет 7 355 157 лари. Из них 3 596 000 лари были потрачены из городского бюджета.



В рамках государственной программы развития регби фонд "Карту" уже осуществил 11 проектов. Фонд по-прежнему продолжает работать в этом направлении. На данном этапе идет строительство других комплексов регби в Тбилиси и Телави. Базы регби, построенные фондом "Карту", в целом включают 21 поля.



В Аджарии регби пользуется особой популярностью. Около 900 спортсменов разных возрастных групп тренируются по всему региону.



На мероприятии будут присутствовать: председатель правления фонда "Карту" Николоз Чхетиани, министр по делам спорта и молодежи Грузии Тариэл Хечикашвили, председатель правительства А/Р Аджарии Зураб Патарадзе, мэр города Батуми Георгий Ермаков, министр образования, культуры, и спорта А/Р Аджарии Инга Шамилишвили, и другие официальные лица.



















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