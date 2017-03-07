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Протоиерей Георгий Мамаладзе готов к продолжению допроса - адвокат
07.03.2017 19:50
«Протоиерей Георгий Мамаладзе готов к продолжению допроса», - заявил журналистам адвокат обвиняемого по т.н. делу о цианиде Михаил Рамишвили.
«Сторона защиты отца Георгия готова к продолжению допроса. Допрос продолжится тогда, когда с нами свяжутся из прокуратуры», - заявил Михаил Рамишвили.
На вопрос о том, означает ли эта готовность то, что безопасность семьи протоиерея обеспечена, адвокат отметил, что информации об этом у него нет.
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