ЕСПЧ продлил бессрочно приостановление исполнения решения ВС Грузии по делу «Рустави 2»

07.03.2017 20:13 Страсбургский суд по правам человека удовлетворил прошение телекомпании "Рустави 2" и приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии на неопределенный срок. Об этом на специальном брифинге заявил сегодня генеральный директор телекомпании Ника Гварамия.



"Хочу сообщить очень крутую новость - дело "Рустави 2" против Грузии" вошло в историю европейского правосудия. Наше требование о продлении временной меры [о приостановлении исполнения решения Верховного суда Грузии] было единогласно и бессрочно удовлетворено", - заявил Гварамия.



По словам Гварамия, "правительству Грузии запрещается исполнение решения Верховного суда до тех пор, пока на это не даст своего согласия ЕСПЧ".



Он также поблагодарил сотрудников телекомпании и общественность за поддержку.



""Рустави 2" наш, друзья, всех тех, кто здесь собрался. Я хосу поблагодарить, в первую очередь, ту действительно героическую команду "Рустави 2", которая делает все не для того, чтобы сохранить себя и получать тут зарплаты, а чтобы донести до вас свободное слово и вы были в курсе, что происходит в стране", - заявил Гварамия.



По его словам, поддержка международных и местных организаций спасла сегодня телекомпанию. Он отдельно поблагодарил неправительственный сектор, представителей СМИ и политиков за поддержку.



"Единая поддержка дала нам то, что Европа сегодня нас спасла", - заявил Гварамия.















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