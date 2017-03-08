Международные организации призывают власть воздержаться от вмешательства в независимости СМИ

08.03.2017 13:26 Международные организации говорят о существовании угрозы в связи с делом "Рустави 2". Human Rights Watch призывает власт Грузии, невзирая на решение Страсбурга, обеспечить продление механизма приостановления до завершения тяжбы по делу в Европейском суде.



К призыву присоединяется и гражданский сектор. Представители неправительственных организаций говорят, что заключение Human Rights Watch является серьезным предупреждением для власти, а для Страсбургского суда дополнительным аргументом.



Специальное заявление в связи с делом "Рустави 2" опубликовала председатель делегации Европарламента в Евронесте. Депутат европейского парламента Ребекка Хармс выражает тревогу в связи с решением Верховного суда Грузии, и приветствует решение Страсбурга о приостановлении исполнения.



Специалисты говорят, что оценки Euronest, Human Rights Watch, Государственного департамента по делу "Рустави 2" указывают на растущую тенденцию международной критики в отношении власти, и ставят страну перед опасностью изоляции.



В ожидании решения Страсбургского суда по данному делу вчера 35 организаций отправили совместное обращение Европейскому суду.

















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