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По утверждению адвоката отца Георгия Мамаладзе, опубликованные прокуратурой записи смонтированы
08.03.2017 16:58
По заявлению адвоката протоиерея Георгия Мамаладзе, доказательства, которые обнародована прокуратура, смонтированы.
Как сообщил адвокат Георгия Мамаладзе – Георгий Панцулая, несмотря на это, из опубликованных материалов не видно вины протоиерея.
«У прокуратуры нет никаких доказательств того, что протоиерей Георгий Мамаладзе приобрел цианид, или у кого было приобретено это вещество. Опубликованные доказательства максимум, что смогла сделать прокуратура, и эти записи следственное ведомство смонтировало, как хотело», - заявил адвокат.
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