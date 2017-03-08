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По утверждению адвоката отца Георгия Мамаладзе, опубликованные прокуратурой записи смонтированы


08.03.2017   16:58
По заявлению адвоката протоиерея Георгия Мамаладзе, доказательства, которые обнародована прокуратура, смонтированы.

Как сообщил адвокат Георгия Мамаладзе – Георгий Панцулая, несмотря на это, из опубликованных материалов не видно вины протоиерея.

«У прокуратуры нет никаких доказательств того, что протоиерей Георгий Мамаладзе приобрел цианид, или у кого было приобретено это вещество. Опубликованные доказательства максимум, что смогла сделать прокуратура, и эти записи следственное ведомство смонтировало, как хотело», - заявил адвокат.






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