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В патриархии завтра состоится заседание Священного Синода


08.03.2017   20:32
В патриархии завтра состоится заседание Священного Синода. Вопросы, которые будут рассматриваться Священным Синодом, заранее не известны. Предположительно, на заседании состоится обсуждение в связи с делом обвиняемого протоиерея Георгия Мамаладзе и проблемами, существующими в церкви.

Плановые заседания Священного Синода проводятся дважды в год: после Пасхи и во время Рождественского поста и рассматривают проблемные для церкви вопросы. В прошлом году Синод собирался 4 раза. Последнее заседание состоялось 22 декабря.

Протоиерей Георгий Мамаладзе был задержан правоохранителями в Тбилисском аэропорту 10 февраля по обвинению в подготовке убийства. За данным фактом последовали острые заявления представителей высших чинов духовенства.






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