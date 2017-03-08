В Германии ранен гражданин Грузии

08.03.2017 21:01 В Германии ранен гражданин Грузии. По предварительной информации, инцидент произошел в городе Лейпциг. Раненного доставили в одну из больниц. Ему нанесли 7 огнестрельных ранений, в том числе одно в голову.



Информацию о происшедшем сообщил "Курьеру" знакомый раненного. По его же словам, состояние пациента крайне тяжелое. Друзья раненного просят о помощи. По их словам, они не владеют информацией о семье, и близких раненного. Консульство Грузии в Германии выясняет дополнительные детали в связи с инцидентом.

















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