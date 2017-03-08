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Спор в Страсбурге может затянуться на годы - адвокат Кибара Халваши
08.03.2017 21:24
Никаких рычагов осуществления надзора над «Рустави 2» у нас больше нет, заявил агентству «IPN» адвокат Кибара Халваши Паата Салия.
По его словам, отсутствие рычагов прямо наносит ущерб финансовым интересам стороны Кибара Халваши и они постараются обосновать это в Страсбургском суде.
«Страсбургский суд нам ничего не запрещал. Мы можем взять решение Верховного суда и представить в Публичный реестр, но Публичный реестр не может его исполнить из-за этого ограничения. Мы пока не являемся участниками текущего спора в Страсбурге. Мы представили требование и хотим иметь возможность зафиксировать нашу позицию в соответствии с 36-й статьей евроконвенции, но пока ждем решения по этому вопросу.
Никаких рычагов осуществления надзора над «Рустави 2» у нас больше нет. Это прямо наносит ущерб нашим финансовым интересам и, наверное, нам будет дана возможность обосновать это в Страсбургском суде. В конечном итоге, решение, принятое грузинским судом, возможно, останется в силе и из-за того, что спор в Страсбурге может затянуться на годы, мы не сможем пользоваться имуществом, будет нанесен финансовый ущерб и т.д.», - заявил Паата Салия.
Несмотря на это, адвокат поясняет, что спорящая сторона «терпеливо подождет решения Европейского суда по правам человека».
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