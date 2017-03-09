9-10 марта состоится четвертая национальная рабочая встреча по элиминации гепатита С

09.03.2017 10:13 9-10 марта при организации Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии и при поддержке Центра контроля и превенции заболеваний США (CDC) состоится четвертая национальная рабочая встреча элиминации гепатита С.



Как сообщают в Национальном центре контроля заболеваний и общественного здоровья, участие в рабочей встрече примут руководящие лица Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, посольства США и Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья. А также местные эксперты из государственных и неправительственных организаций, международные эксперты, клиницисты, представители Центра контроля и превенции заболеваний США, ВОЗ, фармацевтических компаний.



«В Грузии уже два года продолжается одна из важнейших программ Министерства здравоохранения – элиминация гепатита С. По этому вопросу в тесном сотрудничестве с Центром контроля и превенции заболеваний США (CDC) и Всемирной организацией здоровья создана государственная стратегия и план действий», - говорится в информации.



Основная цель встречи – оценка осуществления плана действий элиминации гепатита С в Грузии на 2016-2020 г.г. и анализ результатов двухлетней работы.



По информации Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья, состоятся дискуссии по значимым аспектам стратегии элиминации, вопросам сильных и слабых сторон программы и путям преодоления вызовов. Особое внимание будет уделено таким приоритетным темам, как скрининг, уход за больными гепатитом С и их лечение.















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